Politie zoekt naar man met vuurwapen bij station in Emmen De politie hield een zoektocht bij het station (foto: De Vries Media) De politie hield een zoektocht bij het station (foto: De Vries Media) De politie hield een zoektocht bij het station (foto: De Vries Media)

De politie heeft bij het station in Emmen iemand opgepakt. Er was een melding binnengekomen dat er een man met een vuurwapen zou rondlopen in de buurt van het station.

Agenten zijn in de buurt gaan zoeken. De politie was voor de zekerheid uitgerust met kogelwerende vesten. Volgens een woordvoerder is er iemand aangehouden, maar of diegene inderdaad een vuurwapen bij zich had is niet duidelijk.



De woordvoerder zegt verder dat alles onder controle is en dat er niet is geschoten.