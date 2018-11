Twee Drentse restaurants bekroond voor betaalbaar menu

Dit jaar zijn er twee Drentse restaurants te vinden in de Bib Gourmand-lijst, een uitgave van Michelin. In het nieuwe boekje, met een overzicht van restaurants in de Benelux, staan 129 Nederlandse zaken die door Michelin bezocht en gekeurd zijn.

Restaurant Bij Jaap in Assen en restaurant Sukade in Meppel hebben de lijst gehaald. Voor restaurant Bij Jaap is het niet de eerste keer dat ze de oorkonde winnen. Zowel in 2015 en 2016 werden ze al in de lijst opgenomen.Op de vraag wat het geheim is van een betaalbaar en goed gerecht, reageert Jaap Braaksma, mede-eigenaar van Bij Jaap, dat er twee factoren belangrijk zijn: "Creatief zijn is de eerste", laat Braaksma weten, tijdens het schillen van de aardperen. "Het andere is dat je ook een mooi product moet serveren. Die twee dingen zijn belangrijk, maar maakt het ook interessant voor een kok."Michelin onderscheidt met de Bib Gourmand-titel jaarlijks restaurants die een goed driegangenmenu aanbieden voor maximaal 37 euro. In Nederland zijn er 19 nieuwe Bib Gourmands 2019 uitgedeeld.Verder zijn er geen Drentse restaurants onderscheiden.