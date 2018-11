Deel dit artikel:













Dit weekend in de Drentse natuur: 10 en 11 november De meditatieve wandeling start bij het Duurzaamheidscentrum (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Met het weekend voor de deur zetten we weer een aantal leuke activiteiten in de Drentse natuur voor je op een rij. Laat je in het donker rondleiden door de Pixi of maak een heerlijke ochtendwandeling in het bos.





Pixi avondwandeling bij het Boomkroonpad

Het lichtkunstwerk Pixi wijst je de weg door de donkere bossen van Staatsbosbeheer rondom het Boomkroonpad. Zaterdagavond kun je op meerdere tijdstippen starten met de wandeling. Vergeet niet om je van te voren



Meditatieve wandeling

Ervaar tijdens deze wandeling zondagochtend hoe het is om in stilte te lopen. Het bos komt nog meer tot leven. Na afloop kun je bij een kopje koffie of thee napraten.



Herfstwandeling Boomkroonpad

Trek samen met een gids het bos in en bekijk hoe de natuur er op dit moment voorstaat. De gids van Staatsbosbeheer vertelt over de planten, bomen en dieren in het bos. Ook gaat de wandeling langs heidevelden en vennen. Meer informatie vind je



Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur . Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda