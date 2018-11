Drie panden in Emmen op slot na vondst hennepplanten

Een drukke dag voor burgemeester Eric van Oosterhout in Emmen: hij heeft drie panden in de gemeente laten sluiten, nadat er hennepplanten waren aangetroffen.

Twee van de gesloten locaties staan in de woonwijk Emmermeer, de andere (een loods) in het dorp Schoonebeek.Aan de Varenkamp 61 in Emmermeer trof de politie 230 hennepplanten aan. Aan de dr. K.D. Schönfeldstraat 30, ook in de woonwijk, werden 287 plantjes gevonden. In de Schoonebeekse loods stonden 430 hennepstekken. Daar werd de elektriciteit illegaal afgetapt. "Dit leverde brandgevaar op. Dat is bij de ontruiming opgelost", laat de gemeente weten.De twee woningen zijn voor drie maanden gesloten, de loods voor een half jaar.