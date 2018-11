30 jaar Zorgbelang Drenthe: 'Nog steeds mouwen opstropen'

Patiëntenorganisatie Zorgbelang Drenthe viert vandaag hun jubileum. Maar directeur Jan van Loenen benadrukt vooral dat er nog werk aan de winkel is: "De situatie bij Treant is ons een doorn in het oog."

Het begon dertig jaar geleden met de wens om de positie van Drentse patiënten te versterken. Volgens Van Loenen is dat deels gelukt: "Dat kun je alleen al zien aan dat mensen mondiger zijn en bij de huisarts durven vragen hoe iets zit."Door de jaren heen stond Zorgbelang Drenthe talloze patiënten bij. Dat ging soms om een enkele aanvraag voor een scootmobiel, maar ze kregen ook te maken met schrijnende situaties.Zoals in 2009, toen er meerdere doden vielen door fouten met maagoperaties in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Chirurg Nick Reijnen werd daarvoor vervolgd, maar later vrijgesproken. Zorgbelang Drenthe pleitte toen voor een Europese zwarte lijst voor artsen.Een jaar later kwam Zorgbelang Drenthe erachter dat er veel mis was op zorgboerderij Diogenes in De Groeve. Van Loenen: "Daar zat bijvoorbeeld een jongen opgesloten in een kamer. Hij kon niet naar de wc, maar had een emmer. Mensonterend gewoon." Daarop werd de inspectie ingeschakeld.Nu wil de organisatie ervoor zorgen dat de ziekenhuiszorg in Drenthe op peil blijft. Vooral het verdwijnen van bepaalde afdelingen baart hen zorgen. "Basiszorg moet dichtbij blijven. Het kan niet zo zijn dat Drenthe een achterstandsgebied wordt."Daarom neemt Zorgbelang Drenthe namens de inwoners van Drenthe plaats aan de zorgtafel, waarbij provincie Drenthe, zorgverzekeraars en Treant praten over de toekomst van de zorg in Drenthe.Volgend jaar wordt volgens Van Loenen een spannend jaar. Dan moet duidelijk worden wat de toekomst is voor Drentse ziekenhuizen. Genoeg reden voor Zorgbelang Drenthe om er misschien nog wel dertig jaar aan vast te plakken. "We hebben al veel bereikt, maar we moeten nog steeds de mouwen opstropen."