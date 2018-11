Klap voor Jade Zorggroep: verlies van opvang 80 jonge vluchtelingen

Een klap voor Jade Zorggroep. Ze verliest definitief de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) in het Noorden.

Dat betekent voor Jade dat ze per 1 januari 80 jeugdige vluchtelingen moet loslaten, die ze nu nog onder haar hoede heeft in Assen, Leeuwarden, Lelystad en Almere. 40 medewerkers zijn er betrokken.De Groningse stichting Elker (het vroegere Jeugdzorg Groningen en het Poortje) krijgt de opvang van de amv's in het Noorden. Voor Jade is dit 'een zware teleurstelling', laat directeur Jan Bollen weten.De Zorggroep won in juli nog een rechtszaak tegen de aanbestedingsprocedure voor de opvang van amv's. Die moest van de rechter opnieuw beoordeeld worden door een nieuwe beoordelingscommissie.Maar bij die nieuwe beoordeling viel Jade weer buiten de boot. Een rechtszaak daartegen is nu wel verloren. Gisteren oordeelde dezelfde rechtbank dat Jade 'nu wel terecht buiten de boot is gevallen' bij de aanbesteding van de opvang van amv's.Advocaat Peter Hoekstra en directeur Bollen van Jade snappen niets van het vonnis. "Verbazingwekkend", zegt Hoekstra. "Deze hadden we echt niet zien aankomen. Het is een heel raar vonnis. Dezelfde rechter oordeelde maanden geleden nog dat bepaalde zaken niet door de beugel konden in deze aanbesteding. Er is in feite weinig veranderd aan de criteria die destijds niet deugden. En nu deugen ze ineens wel", aldus de raadsman."We kunnen in beroep gaan, maar twijfelen nog of dit wel verstandig is. Zo'n procedure duurt maanden, dan heb je pas ergens volgend jaar duidelijkheid", zegt Hoekstra. Voor directeur Bollen is het wel klaar. "Daar win je daar niks mee, met zo'n beroep. Dat wordt een achterhoedegevecht, wat niet in het belang zal zijn van de asielkinderen en het personeel. Dan duurt de onzekerheid voort."Jan Bollen heeft als directeur inmiddels gesprekken met de ondernemingsraad, en houdt het personeel op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de overdracht. "Het is van belang dat de jeugdige asielzoekers op dezelfde locaties kunnen blijven wonen, in hun woongroepjes, en dat ook de medewerkers hun werk daar kunnen houden, en dan bij de Stichting Elker. Daar maken we ons hard voor", aldus Bollen. "Maar het is buiten mijn macht", aldus Bollen.Door het verlies van de alleenstaande jeugdige vluchtelingen, wordt Jade meer dan gehalveerd. De Drentse zorgorganisatie, die ooit in Assen begon en nu alweer jaren in Geeuwenbrug zit, verzorgde voor het rijk ruim twintig jaar de opvang van de amv's in de noordelijke regio. Vele honderden jonge asielzoekers hebben ze begeleid.Verder vangt Jade in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in het noorden slachtoffers op van mensenhandel en mensensmokkel. Dat zijn zowel minderjarigen als volwassenen. De jongeren, dat zijn er 24, zitten in een groepsopvang op één locatie, en 16 volwassenen zitten op een andere plek. Ook verzorgt Jade het asielonderwijs in Assen aan 130 kinderen.Twee jaar geleden telde Jade nog 400 medewerkers, verspreid over Drenthe, Friesland, Overijssel, en Flevoland. Dat zijn er straks, na 1 januari, nog maar 60. "De instroom van jonge alleenstaande asielzoekers was de laatste jaren al drastisch teruggelopen. Maar we kregen er als Jade ook al een tijdlang geen nieuwe amv's meer bij in de opvang, omdat ze bij de toewijzing landelijk al voorsorteerden op de nieuwe situatie per 1 januari. Dus ze lieten ons al langzaam doodbloeden", zegt een verbitterde Hoekstra.