Arabische Erogant uit Zwinderen wint goud

Zegepralend loopt Erogant door zijn stal: het paard, een Arabisch volboed, heeft namelijk een gouden titel behaald tijdens de All Nations Cup, een prestigieus toernooi in het Duitse Aachen. Het is een van de grootste shows met Arabische volbloedpaarden ter wereld.

Het Arabisch volbloedpaard, of Arabier, is van oorsprong een woestijnpaard en staat bekend om zijn zeer typische uitstraling en uitmuntende gangen. Het is een bijzonder intelligent dier en heeft vaak een gevoelig karakter. Tijdens zo’n show worden de paarden gejureerd op alle uiterlijkheden: van het type, hoofd en hals, romp en bovenlijn tot de benen en de gangen. Uiteindelijk kiest de jury uit alle paarden de mooiste..

De All Nations Cup wordt gezien als een soort 'schoonheidswedstrijd' voor paarden.Het is voor de eerste keer sinds dertig jaar dat een Arabisch volbloed uit Nederland wint.Jan van Duyvenbode uit Zwinderen is supertrots op de prestatie. De fokker van Erogant merkt op dat een droom is uitgekomen. "Al jaren zijn wij als kleine fokker van Arabische volbloedpaarden met veel passie en liefde bezig om mooie sport- en showpaarden te fokken. Om tijdens zo'n grote show te winnen van alle belangrijke internationale fokkers en rijke sjeiks uit de Verenigde Arabische Emiraten, is echt een bijzonder moment en een mooie beloning voor ons als familie."De familie Van Duyvenbode is sinds 1980 al bezig met Arabische volbloedpaarden.Van Duyvenbode heeft in Zwinderen een boerderij met tien paardenstallen. De familie fokt al jaren Arabisch volbloedpaarden. "Deze trainen en verkopen we, maar een groot deel blijft ook op de stal in Zwinderen staan om uiteindelijk te worden uitgebracht op shows of op westernwedstrijden", licht Van Duyvenbode toe. "Erogant werd in 2009 in Zwinderen geboren, het is een echt allround paard. Hij heeft de beauty, het karakter en de brains."Het bleef in Aachen overigens niet bij Erogant. Ook de bronzen medaille was voor een Nederlands paard, Eromanov T, in eigendom van Emmie Graafland uit België en ook gefokt door de familie Van Duyvenbode. "Om met beide eigen fokproducten tijdens deze ceremonie in de arena te mogen staan is echt een moment om nooit te vergeten", laat de paardenfamilie uit Zwinderen weten. "We blijven de komende tijd nog even op een wolk zweven."