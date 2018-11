Lokale installatiebedrijven gepasseerd bij zonnepanelenactie provincie

Veel lokale installatiebedrijven uit meerdere Drentse gemeenten zijn niet uitgenodigd voor een speciale zonnepanelenactie van de provincie. Dat terwijl wel de indruk werd gewekt dat klanten een installateur uit de buurt toegewezen zouden krijgen.

Een stuk of vijftien klanten klopten aan bij Martijn Woortman, die zonnepanelen installeert in de gemeente Aa en Hunze. “Ze dachten dat ik ook meedeed aan de speciale zonnepanelenactie van de provincie,” zegt Woortman. Maar hij weet van niets.De afgelopen maanden kregen duizenden bewoners uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Noordenveld en Tynaarlo een brief van de gemeente of ze mee willen doen aan de zonnepanelenactie van SLIM wonen met energie. Die organiseert in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen een collectieve inkoopactie van zonnepanelen en zonneboilers. In die brief staat dat de vereniging SLIM wonen met energie uit meer dan honderd bedrijven bestaat.Hoewel de vereniging inderdaad uit tientallen bedrijven bestaat, doen maar vier bedrijven mee aan de inkoopactie. De overige bedrijven betalen een lidmaatschap om op de website te staan en om af en toe op speciale avonden informatie te geven over duurzame energie. Van de vier bedrijven die mee doen aan de inkoopactie komen twee bedrijven uit Drenthe, een uit Groningen en een uit Friesland. En dat werkt nog wel eens verwarrend voor klanten, zo blijkt.“Ik werd gebeld door een man die vroeg wanneer ik nou eindelijk die zonnepanelen kwam installeren”, zegt installateur Martijn Woortman. “Na doorvragen kwam ik erachter dat de klant zich had aangemeld bij SLIM wonen met energie en had gevraagd om een lokale installateur. Hij ging er vanuit dat ik de panelen bij hem zou aansluiten, maar nee. Dit gaat buiten mij om.”Woortman is niet de enige met deze ervaringen. “Ik moet me soms verantwoorden aan klanten dat ze bij ons geen inkoopvoordeel kunnen krijgen”, zegt Hans van Riesen uit Roden. “Maar we zijn niet benaderd voor die actie.” Hetzelfde verhaal bevestigen nog twee Drentse bedrijven die niet bij naam genoemd willen worden. De namen zijn bekend bij de redactie van RTV Drenthe."Ik vind dit een kwalijke zaak", zei VVD-raadslid Gezinus Pieters eerder in de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo. De gemeente verstuurde in oktober brieven naar alle inwoners over de zonnepanelenactie. Pieters: "Lokale bedrijven zijn niet bij deze actie aangesloten en daar maken wij als gemeente dan marketing voor. We moeten dit bericht direct terugtrekken."Volgens de gemeente Tynaarlo heeft SLIM hen ervan verzekerd dat alle lokale bedrijven zijn aangeschreven en er dus geen sprake is van uitsluiting. Na navraag blijkt dit niet het geval. Zo kregen in Tynaarlo zowel het bedrijf AgriSun als Ouxo geen uitnodiging voor de veiling. Ook in andere gemeenten zijn niet alle installatiebedrijven uitgenodigd. In de gemeente Aa en Hunze is geen enkel installatiebedrijf uitgenodigd.“We hebben meer dan honderd bedrijven aangeschreven”, zegt Piet-Jan Dijkstra, woordvoerder van SLIM wonen met energie. “Tja, er zullen altijd bedrijven zijn die je wel of niet had moeten aanschrijven. Maar we hebben destijds alles gedaan om iedereen binnenboord te krijgen en dat proberen we nog steeds.”Zeker 330 Drenten kochten al zonnepanelen via de inkoopactie. De huidige vier bedrijven moeten extra werkkrachten opleiden om de vraag aan te kunnen. Dijkstra, van SLIM wonen met energie: “Als we geen bedrijven vinden uit de buurt die mee willen doen met de inkoopactie, dan halen we het van ver. Als ik daar een lokaal bedrijf echt mee teleurstel: meld je bij ons aan.”Of Woortman zich aanmeldt, weet hij niet. "Ik heb het nu al druk genoeg, dat is het probleem niet", aldus Woortman. “Het steekt me vooral dat de gemeente ons niet heeft aangedragen en wel reclame maakt voor voordelige zonnepanelen. Nou, mijn zonnepanelen zijn even duur als bij die actie. Je moet je eigen middenstand toch eerst steunen?”Een woordvoerder van de gemeente Aa en Hunze laat weten dat ze ervan uitging dat bedrijven uit Aa en Hunze zijn benaderd om mee te doen. In eerste instantie gaat het om een project van SLIM wonen met energie en verstuurde de gemeente alleen de brieven voor hen. Wethouder Co Lambert: "Wij betreuren het als bedrijven uit de gemeente niet benaderd zijn en dat we ons hebben beperkt tot het versturen van de brieven."De Provincie Drenthe laat weten het jammer te vinden dat de lokale bedrijven niet zijn benaderd, maar dat ze van harte welkom zijn om zich alsnog aan te melden.