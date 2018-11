Militairen vinden uitdaging in winters Noorwegen

Het rotsachtige landschap bij het Noorse Rena was de afgelopen weken het werkgebied van zo'n duizend militairen uit Drenthe.

Het is van luchthaven Gardemoen zo'n twee uur rijden naar het reusachtige oefenterrein bij Rena, dat in de buurt van Hamar ligt. Soldaat Elwin van 45 Pantserinfanteriebataljon is in zijn nopjes met het terrein: "We zijn ook weleens in Duitsland, maar dat is lang niet zo extreem als hier. Kijk maar eens om je heen. Je hebt hier zoveel heuvels en losse stenen. Het is echt een uitdaging om je daar met je voertuig overheen te manoeuvreren."De militairen van de brigade in Havelte doen mee aan de grootste oefening van de NAVO sinds de Koude Oorlog: Trident Juncture. 50.000 militairen uit verschillende landen. Het transport van de troepen naar naar Noorwegen was ook onderdeel van de oefening die draait om wat er gebeurt als de NAVO in actie moet komen om een land te helpen dat wordt aangevallen.Elwin staat in een huisje bij een slagboom, binnen brandt een houtkachel. De soldaat uit Drenthe bewaakt een deel van het oefenterrein, terwijl zijn collega's hun wapens laden met scherpe patronen. De mannen doen een oefening waarbij met scherp wordt geschoten op doelen die staan opgesteld in het bos.Het is in Rena een stuk kouder dan in Nederland, maar extreme temperaturen blijven tot nu toe uit. Afgelopen zaterdag loopt de temperatuur op naar een graad of 8. "Ik ben er wel blij mee", zegt Elwin. Een deel van het bataljon is bezig met en veldslag verder naar het noorden. In tegenstelling tot Rena ligt daar wel sneeuw.De oefening haalde eerder het nieuws omdat de militairen pas op het laatste moment warme kleding kregen van Defensie, of zelf spullen moesten aanschaffen. Het voorval leidde tot verontwaardigde reacties in de Tweede Kamer.De militairen uit Havelte komen binnenkort weer naar huis, maar natuurlijk niet na een ijskoude duik in een bevroren meer.