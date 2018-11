Video: de bewoners van Landgoed Oldengaerde

Sinds 2013 is Landgoed Oldengaerde in het bezit van Stichting Het Drentse Landschap. De stichting is sinds vorig jaar bezig met een grootschalige renovatie van het landgoed. De ontwikkelingen kun je de komende tijd hier volgen.

Het Landgoed Oldengaerde was eeuwenlang in handen van vooraanstaande inwoners van Drenthe met als hekkensluiters de vier kleindochters van Johannes Govert Westra van Holthe en Wilhelmina Aleida Homan."Na jarenlang vergaderen hebben we besloten om het landgoed over te dragen aan Stichting Het Drentse Landschap," vertelt Bon de Savornin Lohman, echtgenoot van een van de kleindochters. Het is een prachtig huis om in te wonen, maar de lasten werden groter en groter. "Je bent eigenlijk altijd bezig met klussen in de tuin of dingen die kapot zijn repareren, en er moet ieder jaar geld bij."De familie vertrouwt er nu op dat Stichting Het Drentse Landschap dit belangrijke Drentse erfgoed goed zal "beheren, bewaken, bewaren en restaureren." De Savornin Lohman: "We hebben het geruststellende idee dat het huis ook in de toekomst in goede handen blijft." De bewoners zelf hebben alleen nog de lusten en niet langer de lasten. Zij blijven de helft van het huis bewonen als huurders.Tijdens de renovatie houdt Frank van der Velden een blog bij. Zijn blogs kun je hier volgen.