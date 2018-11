'Ondernemer deed aan moderne vorm van kinderlokken'

Hij paaide zijn jonge medewerkers met drank, geld en Netflix om ze vervolgens te misbruiken. Daarvan beschuldigt het Openbaar Ministerie (OM) een 62-jarige eigenaar van een drankenhandel uit Assen.

Het OM eiste vandaag een half jaar cel (drie maanden voorwaardelijk) tegen de Assenaar. Ook wil de officier van justitie dat de man een verbod krijgt om nog minderjarigen aan te nemen en nog drank te geven aan jongeren. De officier eiste ook dat hij ruim 2500 euro schadevergoeding betaalt aan een van de slachtoffers. Die jongen wordt behandeld vanwege psychische problemen.In 2016 en vorig jaar zou hij drie jongens van destijds 14 en 15 jaar hebben misbruikt. Behalve de drie aangiftes sprak de politie met nog acht andere leeftijdsgenoten die er hadden gewerkt of er geregeld kwamen. Ook zij vertelden dat de man hen geregeld geld of drank gaf en aanraakte.De officier van justitie noemde het een moderne vorm van kinderlokken. Hij vergeleek de zaak met het sprookje Hans en Grietje, waarbij de heks kinderen lokt met haar snoephuisje om ze daarna op te eten. De man ontkent in alle toonaarden. Volgens hem spannen de aangevers samen tegen hem. "Het is één kliek. Ik heb ze alleen weleens een aai over de bol gegeven."De meeste jongens kwamen via via bij hem aan het werk. Twee liepen er een snuffelstage. Ze kregen het dubbele van het minimum uurloon en vaak ook nog extra geld toegestopt en mochten op het werk Netflix kijken. Ook kregen ze wel eens een biertje van de man of een fles sterke drank mee.Bij de politie vertelde één van de drie slachtoffers dat de man hem met massageolie op zijn rug had gemasseerd en bij zijn geslachtsdeel had gepakt. Dat laatste zeiden de andere twee ook. Ook zou de ondernemer seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt.Met alle drie de verklaringen samen is er volgens de officier van justitie genoeg bewijs voor ontucht door de werkgever. Ook zei hij dat hij gaat uitzoeken waarom de drankenhandel nog niet is gesloten, terwijl bekend is dat de eigenaar alcohol schonk en verkocht aan minderjarigen.Volgens de advocaat van de ondernemer is er te weinig bewijs. Hij meent dat de jongens het verhaal hebben verzonnen nadat ze waren ontslagen.Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.