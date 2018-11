Emmen wil contracten met aanbieders jeugdhulp openbreken

De gemeente Emmen bekijkt momenteel of de contracten met zorgaanbieders, die in 2018 zijn afgesloten, opengebroken kunnen worden.

"Het kan niet zo zijn dat alleen de gemeente Emmen een financieel risico draagt", zegt wethouder Robert Kleine tijdens de begrotingsvergadering."Het is een trend in heel Nederland. We willen nu kijken of we het financieel risico ook bij aanbieders neer kunnen leggen om de taakstelling van 250.000 euro volgend jaar binnen te halen", aldus Kleine. "Het blijft ingewikkelde materie."Maandag gaf Kleine aan meer grip te willen op de stijgende kosten. Ook is er hoop dat het Rijk bijspringt. Alle Drentse gemeenten stuurden afgelopen week een brief naar Tweede Kamer. Zij willen meer geld voor de zorg. De verwachtingen is dat de tekorten van de Drentse gemeenten dit jaar oplopen tot 19 miljoen euro.De gemeente Emmen moet eerst haar investeringen opschorten, vanwege miljoenentegenvallers. De investeringen gaan over bijvoorbeeld de bouw van de topsporthal, aanpak van wegen en het fietsplan.Het tekort dit jaar komt waarschijnlijk uit op 8 miljoen euro, in plaats van de beoogde vier miljoen euro. Het miljoenentekort loopt volgend jaar verder op door de tegenvallende resultaten van dierentuin Wildlands.Een van de oorzaken van de tegenvallers zijn forse kostenstijgingen als het gaat om jeugdhulp. Voor de zomer werd gesproken van een tekort van vier miljoen euro, nu ligt dat op 6,5 miljoen euro.Deze stijgende kosten baart de gemeenteraad zorgen. Zo had Henk Huttinga (ChristenUnie) twijfels 'over het voorspellend vermogen van de financiële ontwikkelingen'."We weten nu al dat ook de kosten volgend jaar weer stijgen", zegt Carmen Hoogeveen (D66).Op 28 november praat de gemeenteraad verder over dit dossier samen met het college van burgemeester en wethouders. In 2019 praat de gemeenteraad verder over welke investeringen er wel gemaakt kunnen worden. Tot die tijd gaat de gemeente de precieze kosten in kaart brengen net als de financiële consequenties van dierenpark Wildlands.