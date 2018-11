Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Acht Drenten naar de zwaarste strandrace voor motorcrossers De Drentse vrienden hebben zin in hun deelname aan de Red Bull Knock Out (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Een van de motoren (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Nu is deze motor nog schoon (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) De voorbereidingen zijn volle gang (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Acht waaghalzen uit Assen hebben hun crossmotoren ingeladen en vertrekken vandaag naar de grootste motorcrossbaan ter wereld. Die is niet eens zo heel ver weg: het strand van Scheveningen is dit weekend het decor voor de Red Bull Knock Out, de zwaarste strandrace die er is.

"Je kunt hard afgaan of motorpech krijgen. Dat zijn wel gevaren die er zijn tijdens de race", laat Daniel Eisen, een van de acht vrienden, weten. Hij heeft ontzettend veel zin om te gaan racen. "Maar het is altijd de vraag of je de finish haalt of niet?"



Duizend motorcrossers

Om de race mogelijk te maken is 80.000 kubieke meter zand deze week verschoven om een crossbaan van vierenhalve kilometer lang te creëren. Dat mocht ook wel, want er rijden zaterdag duizend motorcrossers over het parcours, dat maar liefst negentien bochten en veertien jumps telt. Uit Drenthe komen 68 crossers. Een vriendengroep uit Zeijen doet ook mee met acht deelnemers.



Als eerste wordt een kwalificatieronde gereden met de duizend coureurs. De snelste 250 rijders nemen deel aan de finale, die maar liefst twee uur duurt. Ter vergelijking: een normale motorcrosswedstrijd duurt zo'n 35 minuten. Bij de vorige editie van de Red Bull Knock Out kwamen 70.000 toeschouwers kijken.