Meerderheid gemeenteraad Emmen wil 'kinderpardongemeente'

Ook Emmen gaat bij het kabinet pleiten ruimhartiger om te gaan met het kinderpardon. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Een meerderheid (20 voor, 16 tegen) steunde een motie van GroenLinks en D66 die Emmen opdraagt zich aan te sluiten bij de groep van meer dan vijftig zogeheten 'kinderpardongemeenten'.De raad vindt met de motie dat het college in samenwerking met de andere kinderpardongemeenten bij staatssecretaris Mark Harbers (VVD) aan moet dringen voor een oplossing voor de kinderen. In hun ogen werkt het zogeheten 'meewerkcriterium' niet, omdat het zo strikt toegepast wordt dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen.Wethouder Raymond Wanders (PvdA) is blij met de motie en gaat deze overbrengen in Den Haag. Fractievoorzitter Auke Oldenbeuving (CDA) gaf de raad mee om hun netwerk in Den Haag aan te spreken.In Nederland zijn vierhonderd kinderen van vluchtelingen die in aanmerking komen voor het kinderpardon. Zij zijn hier geboren of wonen al langer dan vijf jaar in Nederland. Ook de 9-jarige Nemr, die in het asielzoekerscentrum in Emmen zit met zijn ouders en broertje, is daar één van. In een documentaire die vanavond op NPO 3 komt, pleit hij voor een nieuw kinderpardon.