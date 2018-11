Ten Rouwelaar in Rood Wit TV: NAC wint met 2-1

VOETBAL - Afgelopen weekend had hij het bij het juiste eind en dus waarschuwt Jelle ten Rouwelaar zijn oude cluppie alvast met zijn voorspelling. "FC Emmen - NAC wordt 1-2", aldus de huidige keeperstrainer van de club uit Breda.

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Natuurljik kan hij als werknemer van de huidige nummer 17 ook niets anders zeggen. "Bij NAC moet je eigenlijk altijd winnen. Van de traditionele top 3 verliezen wordt nog wel geaccepteerd, maar in de overige duels verwacht men hier gewoon een zege. Toch heeft FC Emmen een goede ploeg, dus zal het zeker niet gemakkelijk worden. Ik vind het in ieder geval wel prachtig dat Emmen het na al die jaren is gelukt om te promoveren."Ten Rouwelaar maakte in het seizoen 2000/2001 in Drenthe zijn debuut in het betaalde voetbal. De toen 19-jarige Fries verving de geblesseerde Theo Migchelsen en stond zijn plek onder de lat niet meer af. Zijn situatie toen lijkt wel iets op de situatie van nu met Kjell Scherpen. "Nee, dat is totaal niet te vergelijken met elkaar. In eerste instantie gaat het nu om de eredivisie en toen om de eerste divisie én nu heb je veel meer tv-programma's en is er social media." De inmiddels 37-jarige Ten Rouwelaar vindt het geweldig dat Scherpen speelt in Drenthe, ook al krijgt de jonge Emmenaar de nodige kritiek. "Ja, maar dat is inherent aan een jonge keeper. Dat moet je incalculeren."Verder in Rood Wit TV blikt Dick Lukkien in de rubriek 'koffieDick kijken' vooruit op het duel tegen NAC en krijgt Michael Chacon een blik bruine bonen als 'man of the match' tegen sc Heerenveen.Ook kunt u weer twee vrijkaarten winnen voor een thuisduel van FC Emmen.