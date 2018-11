Sint Maarten valt op een zondag: op welke dag lopen de Drenten?

Nog even en dan is het Sint Maarten. Op 11 november gaan de kinderen weer met hun lampionnen door de straten om hun tassen te vullen met snoep. En het liefst zoveel mogelijk verschillende soorten lekkernijen. De vraag is echter alleen op welke dag de kinderen op pad gaan. Sint Maarten valt dit jaar namelijk op een zondag.

Reden voor RTV Drenthe om eens te kijken wanneer de jonge inwoners meedoen aan het lichtjesfeest. Gaan de meesten alsnog gewoon op zondag lopen, gaan ze zaterdag alvast naar buiten, of tillen ze het over zondag heen, zodat ze maandag op snoeptocht kunnen?Wat opvalt is dat in Noordenveld de meeste mensen voor zondag kiezen. Bovendien is het de enige gemeente waar de maandag meer stemmen kreeg dan een weekend-dag. Iedereen in deze gemeente die de voorkeur aan maandag geeft, komt uit Roden.Verder zijn er bijna geen gemeenten waar de meeste enquêtedeelnemers zaterdag met hun lampion gaan lopen. Borger-Odoorn en Aa en Hunze vormen de uitzondering. In de eerst genoemde gemeente zijn er 82 mensen die op zaterdag gaan lopen, tegenover 37 op zondag (en drie op maandag) en in Aa en Hunze is die verhouding 57 om 51 (en 0 op maandag).In totaal zijn er 2.401 reacties binnengekomen van mensen die Sint-Maarten gaan vieren. Van hen kozen 1.376 voor zondag (57,3 procent), 979 voor zaterdag (40,7 procent) en 46 (1,9 procent) doen op maandag mee aan Sint Maarten.264 mensen zeiden geen Sint Maarten te vieren.