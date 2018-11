Deel dit artikel:













Christaan Varenhorst ondergaat kijkoperatie Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen (foto: ANP/Georgios Kefalas)

Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen heeft een kijkoperatie aan een knie ondergaan. De 28-jarige beachvolleyballer van Beachvolleybal Team Nederland heeft naar verwachting twee maanden nodig om te herstellen van de ingreep.

Varenhorst ondervond al enige tijd klachten aan zijn knie. Door de knieoperatie mist hij het NK Beach Indoor, dat van 21 tot en met 23 december in Aalsmeer wordt gespeeld. Waarschijnlijk komt ook het DELA Beach Open, dat van 2 tot en met 6 januari in Den Haag plaatsvindt, te vroeg.



De 2,12 meter lange blokkeerder beëindigde vorige maand de samenwerking met partner Jasper Bouter. Sindsdien is Varenhorst op zoek naar een nieuwe partner. In 2015 haalde hij met Reinder Nummerdor de finale van het WK beachvolleybal en werd hij in 2017 met Maarten van Garderen vierde op het WK.