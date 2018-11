FC Emmen op trainingskamp naar Spanje, Düsseldorf mogelijke oefentegenstander

VOETBAL - FC Emmen start het nieuwe jaar in het Spaanse Estepona. In het plaatsje aan de Costa Del Sol bereidt Emmen zich van 6 tot en met 11 januari voor op de tweede helft van de competitie.

FC Emmen Rood Wit TV, met Jelle ten Rouwelaar en Dick Lukkien

In totaal reist er een gezelschap van 40 personen naar Spanje. Estepona is al jaren in trek bij de Nederlandse clubs. Het afgelopen seizoen streken Heracles, AZ, Den Haag en AZ neer in het stadje.Op de voorlaatste dag van het trainingskamp speelt de Drentse eredivisionist nog een oefenduel. Op dit moment lijkt die tegenstander Fortuna Düsseldorf te worden, de club die op dit moment voorlaatste staat in de Bundesliga.