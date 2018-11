Geklus in voormalig Aziëhuis: Loods13 maakt zich klaar voor verhuizing

Er wordt momenteel druk geklust in het voormalig Aziëhuis, vroeger onderdeel van Dierenpark Emmen, tegenwoordig het Rensenpark. Het gebouw wordt omgetoverd tot nieuw onderkomen voor jongerentheaterschool Loods13.

De theaterschool betrekt volgend jaar het gebouw waar voorheen kangoeroes, kleine krokodillen en slangen te zien waren.Zakelijk directeur Iris Offringa glundert als ze vertelt waar alles straks een plekje krijgt. "Er komt onder meer een theaterzaal, repetitieruimte en foyer in." Sommige originele onderdelen worden opgeknapt, volgens Offringa. "We laten een paar verblijven zitten, omdat we het mooi vinden dat je het vroegere park er in terugziet."Loods 13 zit momenteel aan de Flintstaat in Emmen. Daar groeit de theaterschool uit haar jasje en ook gaan projectontwikkelaars Peter van Dijk en Jaap ten Hoor op die locatie aan de slag met studio's voor jongeren.De huidige plek herbergt weliswaar veel herinneringen liggen, toch trekt de nieuwe ruimte, laat Offringa weten. "De nieuwe locatie is groter. En we zijn zichtbaarder, omdat we middenin het park zitten."Het theater moet in voorjaar 2019 klaar zijn.