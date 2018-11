Deel dit artikel:













Brandgeur in bus Assen De bus van Arriva moest stoppen op de Nobellaan in Assen (foto: Persbureau Meter) De brandweer controleert de bus (foto: Van Oost Media)

Het was even goed schrikken voor de buspassagiers van lijn 115. In de bus van vervoerder Arriva was vanavond een brandlucht te ruiken.

Na de ontdekking van de geur, besloot de buschauffeur onmiddellijk te stoppen op de Nobellaan in Assen. De passagiers konden zonder kleerscheuren naar buiten.



De toegesnelde brandweer kon geen vuur in de bus ontdekken. De geur zou waarschijnlijk veroorzaakt zijn door een technisch mankement. De bus is afgesleept.