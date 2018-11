Noordshow blij met eenmalige subsidie van Assen

"We zijn heel blij met de 15.000 euro." Voorzitter Gerard Schenkel van de Noordshow steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. Hij is opgelucht met de eenmalige subsidie van Assen voor de jubileumeditie van kleindierententoonstelling.

De kleindierenshow, die in Expo Assen georganiseerd wordt, viert in januari haar veertigjarig bestaan. Vanwege dat feest was er extra gemeentelijk geld gevraagd, maar dat kwam niet gemakkelijk op tafel. Gisteren werd duidelijk dat het college van Assen terugkwam op een eerdere afwijzing van de subsidie.De gemeente wilde eerst niet meebetalen, omdat een kleindierenshow met konijnen, cavia's, kippen en siervogels in kleine hokjes niet past bij een diervriendelijke stad, luidde aanvankelijk het oordeel. Assen verstrekt nu wel een eenmalige subsidie, mits de organisatie van de kleindierententoonstelling er wel een echt gezinsevenement van maakt.En dat is de Noordshow volgens Schenkel ook precies van plan."We zijn heel tevreden met de financiële steun voor komend jaar. We bestaan straks in januari niet alleen veertig jaar, maar we voeren dan ook een koerswijziging door. In de toekomst hopen we door de andere opzet, waarbij kind en dier meer centraal staan, nog meer mensen naar de Exoo in Assen te krijgen."Dat houdt in dat er niet alleen dieren te zien zullen zijn. "We gaan ons ook richten op vermaak, vertier en beleving voor de jeugd. Zo gaan we een promenade aanmaken waar bijvoorbeeld straattheater kan plaatsvinden. Ook komen er pony's en reptielen."De voorzitter mikt voor de komende editie op een verdubbeling van de hoeveelheid bezoekers ten opzichte van voorgaande jaren, waar zo'n 10.000 mensen op afkwamen. "Dan moet je toch denken aan zo’n 6.000 toeschouwers per dag", zegt Schenkel.De Noordshow gaat drie dagen duren, van 3 tot en met 5 januari. Overigens heeft Schenkel nog wel een opmerking over de naam Noordshow: "Die gaat langzamerhand verdwijnen. Het gaat verder onder de naam Dierenparade Assen."