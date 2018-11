Deel dit artikel:













SVBO door in beker en is klaar voor derby tegen Emmen SVBO wint eenvoudig van SVV'04 (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - SVBO heeft de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker bereikt door SVV'04 in eigen huis met 3-1 te verslaan.

Geschreven door René Posthuma

De nummer negen van de zondag 3e klasse C gaf in de beginfase de geel/zwarte brigade van trainer Marc Hegeman goed partij en kreeg de eerste kans van de wedstrijd.



Voorsprong

Toch kwam de thuisclub op voorsprong. Dylan Wessels kon, ongehinderd, van 20 meter uithalen en liet doelman Wiljo Wesseling kansloos.



Ook na de openingstreffer gaf SVV'04 de 1e klasser goed partij en kreeg een paar goede kansen, maar de echte scherpte ontbrak bij de Schoonebeker spitsen.



Weer Wessels

Scherpte kon Wessels niet worden ontzegd, want na 20 minuten noteerde de aanvallende middenvelder zijn tweede van de avond en bracht de stand op 2-0. SVBO hield het gemiddelde van een treffer per tien minuten aan. Na een half uur bracht Ronald Gerdes de ruststand op 3-0.



Een veel mindere tweede helft leverde weinig hoogtepunten op. SVBO wilde niet teveel krachten verspelen en moest 12 minuten voor tijd een tegentreffer incasseren. Bart Moes schoot vanaf 16 meter de bal beheerst achter doelman Lennon Ebeltjes.



Na afloop vond SVV'04 trainer Arthur van der Veen de overwinning verdiend, al vond de oefenmeester, die aan het einde van het seizoen SVV gaat verlaten, wel dat zijn ploeg zichzelf niet had beloond. "De eerste grote kans was voor ons en als je scoort wordt SVBO misschien nerveus. Nu konden ze voor rust de wedstrijd beslissen."



Klaar voor zondag

SVBO lijkt klaar voor de derby van aanstaande zondag tegen Emmen. Hegeman had zes spelers gespaard voor de wedstrijd van zondag. "Dat kan een leuke derby worden. Emmen heeft vanavond ook gewonnen, dus we hebben beide vertrouwen getankt." Een samenvatting van deze wedstrijd is zondagavond te zien in Onze Club.