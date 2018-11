Toch weer gratis zondag- en avondparkeren in Assen

Bezoekers aan de Asser binnenstad kunnen in de avonduren en op zondag straks weer gratis parkeren. Het betaald parkeren op die tijdstippen wordt per 1 januari weer afgeschaft.

Dat is te danken na een voorstel van de VVD, Stadspartij PLOP, SP, CDA en 50PLUS, die vanavond een ruime meerderheid kreeg van 22 stemmen tegen elf. Ook de ChristenUnie gaf haar steun, nadat ze eerst 1 april als tussenoplossing voorstelde.Met het weer gratis avond- en zondagparkeren willen de partijen de belofte uit het bestuursakkoord van dit voorjaar nakomen. "Het gaat om politieke geloofwaardigheid, een woord een woord", aldus het CDA.Het college van B en W wilde het afschaffen van het betaald parkeren ondanks eerdere toezeggingen, weer uitstellen tot 1 juli. Er is namelijk ineens een tekort op het parkeerbedrijf van ruim vier ton.Wethouder Roald Leemrijse heeft extra tijd nodig voor een grondige analyse van het parkeren in Assen en het ontstane tekort. Daarna volgt nog overleg met ondernemers en inwoners over hun wensen voor een aantrekkelijker parkeerbeleid, zoals eerder dit jaar ook toegezegd is. Dat alles lukt niet meer voor 1 januari, aldus het college, vandaar uitstel tot 1 juli.Maar een meerderheid van de partijen wil daar niet op wachten. "Er is eerder dit jaar plechtig beloofd dat we per 1 januari weer over zouden gaan op gratis parkeren, die belofte moeten we nakomen", vinden zij.De ChristenUnie vindt ook: afspraak is afspraak, maar vroeg zich tegelijkertijd af of 1 januari praktisch wel haalbaar is voor invoering van gewijzigde parkeertarieven. CU probeerde eerst nog 'de gulden middenweg' voor elkaar te krijgen; namelijk per 1 april weer gratis, zodat er ook tijd is voor een nadere analyse en gesprekken met inwoners en ondernemers. Maar de rest wilde daar niet aan.Uiteindelijk ging ook de CU mee met het voorstel, omdat ook voorman Bert Wienen het nakomen van afspraken belangrijk vindt. Bovendien is invoering volgens de wethouder per 1 januari praktisch wel uitvoerbaar.D66 vindt het afschaffen per 1 januari een 'ad-hoc-maatregel'. "Stel dat de nadere analyse van het parkeerbeleid straks uitwijst dat de tarieven weer omhoog moeten. Hoe leg je dat dan weer uit", stelt Remi Moes.Het weer afschaffen van het betaald parkeren in de avonduren na zes uur en op zondagmiddag kost de gemeente drie ton aan parkeerinkomsten. Bovenop het huidige tekort van ruim vier ton betekent dit dat de gemeente Assen met haar forse parkeertekort van 2014 weer terug is bij af. Drie jaar geleden voerde de gemeente het extra betaald parkeren in, vanwege een tekort van zeven ton.