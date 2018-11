Deel dit artikel:













'Assen kan Formule 1 zonder belastinggeld organiseren' Max Verstappen (foto; Frits van Eldik/ ANP)

FORMULE 1 - Mocht de Formule 1 naar Assen komen dan worden de kosten geraamd op 30 tot 35 miljoen euro per jaar. Dat zegt voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit. En volgens hem gaat de burger daar weinig van voelen in haar portemonnee.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik denk dat wij kunnen zeggen dat wij zonder belastinggeld dit feest kunnen gaan organiseren. Er zijn financiële toezeggingen gedaan. Ik denk dat we dat gewoon waar kunnen maken", licht Bos toe.



Buiten de 'fee' van twintig miljoen die aan het Formula One Management moet worden betaald om het racespektakel naar Assen te halen, is de rest van het geld nodig voor de marketing en organisatie van het evenement.



Mark Rutte

Premier Mark Rutte reageerde al eerder enthousiast op de Formule 1-plannen in Nederland. Maar voor de financiering wees hij nadrukkelijk naar het bedrijfsleven. "Wees effe stoer en los dat zelf op”, zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie.