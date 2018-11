Hoogeveense raad veegt verhoging OZB van tafel

De verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) in Hoogeveen met vijf procent is van tafel. Het voorstel van het college om daarmee tekorten op WMO en jeugdzorg deels op te lossen, schoot verschillende partijen in het verkeerde keelgat.

CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze: “De omliggende gemeenten doen dat niet. We zouden zelfs de enige Drentse gemeente zijn die dat doet. Waarom doen we het zo?”Wethouder Jan Steenbergen kondigde in september de verhoging van de OZB aan. Reden is het tekort dat er in de begroting is ontstaan door de stijgende kosten in het zogenaamde 'sociaal domein'. Met name de WMO en Jeugdzorg. Een verhoging met vijf procent zou in totaal een half miljoen euro opleveren.Het CDA vindt de OZB niet de oplossing. Kreuze: “Ook omdat die uitgaven voor jeugdbeleid komen door rijksbeleid en het rijk serieus met die tekorten bezig wil.”Maar ook andere partijen lanceerden bij de bespreking van de begroting 2019-2022 wijzigingsvoorstellen rond de OZB-verhoging. VVD-fractievoorzitter Debbie Bruijn: “Wij vinden het gemak waarmee deze verhoging bijna een feit is geworden stuitend.”De VVD stelt dat het redelijk eenvoudig een alternatieve financiering heeft gevonden met dezelfde omvang. Zo wil het bezuinigingen op de buurthuisbudgetten en de uitgaven voor Jong Hoogeveen niet verhogen.Volgens Gemeentebelangen valt de OZB-verhoging volgend jaar nog wel mee. Jan van der Sleen: “Dat is twintig euro en naar onze mening is dat peanuts vergeleken met andere kostenverhogingen die burgers de komende jaren gaan krijgen.”Maar ook PvdA - in dit geval samen met SGP – ziet niets in de verhoging. “Tarieven worden altijd gemakkelijk verhoogd, maar zelden weer verlaagd”, zegt PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting. Zij vindt dat miljoenen overschotten op de jeugdzorg in 2015 en 2016 terug moeten worden gehaald uit de reserves.”Wethouder Jan Steenbergen stelt dat het om een bedrag van 4,6 miljoen euro gaat dat Hoogeveen tekort komt op de Jeugdzorg en WMO. Hij denkt dat het terughalen van die overschotten niet gaat lukken. Steenbergen: “Uit de algemene reserve is niks meer te halen.” De VVD krijgt nog een compliment van Steenbergen dat ze een dekking hebben gevonden voor het geld, 'maar wij raden hun motie af'.Ondanks de oproep van de wethouder stemmen uiteindelijk alle partijen inclusief zijn eigen Gemeentebelangen in met het amendement van collegepartij CDA. De OZB-verhoging is van tafel.Het CDA vindt net als de PvdA dat Hoogeveen ervoor moet zorgen dat de financiële touwtjes weer worden aangetrokken op financieel terrein. Zo wil het CDA vanaf komend voorjaar 'geen nieuw beleid meer steunen zolang er geen dekking voor is'.De PvdA is met name bang dat als er nu geen rekening wordt gehouden met de kosten van de ijsbaan-zwembadplannen, wat er gebeurt als die kosten toch worden meegerekend.