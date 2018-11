In januari gaat de schop de grond in op Het Vledder in Meppel

De schop kan de grond in op Het Vledder in Meppel. Als alles meezit gaat de Lidl in januari beginnen met de bouw van de nieuwe supermarkt. De huizen volgen later.

Het Vledder in Meppel wordt aangepakt volgens het nieuwe plan. Dat betekent minder huizen, geen horeca, geen groot stadsplein en geen parkeergarage. Parkeren moet bovengronds. Ook de nieuwe bios komt op een andere plek.Eerder dit jaar bleek al dat het uitgeklede plan het maximaal haalbare is . Het gaat nu alleen nog om woningen, twee supermarkten en parkeren. Er zijn al nieuwe woningen gebouwd. De rest van het terrein ligt al jaren braak omdat het eerdere ambitieuze plan voor Het Vledder vastliep tijdens de economische crisis.In totaal kunnen er nog 50 woningen worden gebouwd. Tussen de bestaande Jumbo en de monumentale Gasfabriek maximaal 24 waarvan 12 als zorgwoning. De Meppeler denktank van ondernemers M20 heeft een zienswijze ingediend op het nieuwe plan. Ze maken zich vooral zorgen dat er te weinig op bouwkwaliteit word gelet zo vlak bij het historische centrum. De M20 adviseert om tussen de bestaande grachtenpanden en de gasfabriek heel hoogwaardige huizen te bouwen die qua uitstraling aan een gracht horen. Het mag ook een iconisch gebouw zijn.Formeel is de M20 niet ontvankelijk verklaard om dat het een club van denkers is die niet verenigd zijn in bijvoorbeeld een stichting. Toch hebben B&W zijn er wel een aantal van de suggesties en waarschuwingen van de Meppeler’ denktank meegenomen in het vernieuwde bestemmingplan.Ook een aantal raadsfracties wees op voldoende bouwkwaliteit. Wethouder Roelof Pieter Koning deelt die zorg, maar gaf wel een winstwaarschuwing af: "Prijzen van bouwstoffen en personeelskosten in de bouw gaan momenteel sky high. Dus er is wel een grens aan onze financieel beperkte polsstok. Maar als we de gewenste kwaliteit niet halen kom ik terug naar de raad." Over het inrichten van de openbare ruimte hoeft de gemeenteraad volgens Koning zich geen zorgen te maken, daar is de gemeente zelf de baas over.Het probleem dat Jumbo-eigenaar Heck Marchiela over het parkeren aankaartte is volgens hem opgelost. Door de komst van de Lidl gaat een deel van de parkeerplaatsen achter een slagboom van de Lidl verdwijnen omdat ze eigenaar worden van het terrein. Maar afgesproken is dat zowel de Jumbo als Lidl-klanten van dat parkeerterrein gebruik kunnen maken en het openbaar blijft. Een ander stuk parkeerterrein voor de deur van de Jumbo dat kleiner gaat worden krijgt geen 50 maar 75 plaatsen. Marchiela heeft zijn bezwaren ingetrokken. In totaal komen er 270 openbare parkeerplaatsen en 110 privé parkeerplaatsen voor woningen en bedrijven.Raadslid Madelinde Visscher van Sterk Meppel maakt zich nog steeds zorgen of er wel voldoende groen op Het Vledder komt. Ook omdat al het parkeren nu bovengronds moet. "Het is toch raar dat er wel een norm is hoeveel parkeerplaatsen per inwoners er moeten zijn maar zo’n norm er niet voor groen is."De gemeenteraad stemt binnenkort in met het bestemmingsplan.