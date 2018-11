Peter Middendorp grijpt naast BookSpot Literatuurprijs

Schrijver Peter Middendorp Emmen heeft met zijn boek 'Jij bent van mij' naast de BookSpot Literatuurprijs 2018 gegrepen.

Vanavond werd bij RTL Late Night werd Tommy Wierenga tot winnaar uitgeroepen. Met 'De heilige Rita' wint hij een geldbedrag van 50.000 euro. De andere vijf genomineerden ontvangen 5.000.De literatuurprijs is een bekroning voor het beste Nederlandse literaire boek, in de categorieën fictie en non-fictie.In zijn boek beschrijft Middendorp een verhaal gebaseerd op de moord op Marianne Vaatstra in 1999.