'Girlpower' op Drentse D66-lijst

Bij D66 Drenthe hebben vrouwen de overhand op de kandidatenlijst voor de komende Statenverkiezingen. Zeven van de eerste tien kandidaten zijn vrouw.

De lijsttrekker was al langer bekend, ook een vrouw, namelijk Anry Kleine Deters uit Emmen, voormalig wethouder van Emmen, Westerveld en Assen.Tweede op de lijst is het zittende Statenlid Henk Pragt uit Odoorn. De rest is, net als Kleine Deters, nieuw op het provinciale politieke toneel. Het gaat om Adinda Bornkamp (3) uit Assen, Joey Koops (4) uit Emmen, Bouchra Zouine (5) uit Beilen en Jolet Dingen (6) uit Roden.Anry Kleine Deters is als lijsttrekker is 'heel blij' met de lijst, die door middel van e-voting door de leden is vastgesteld. "Het is een frisse jonge club, met veel nieuwe gezichten. En het is een mooie afspiegeling van de Drentse samenleving, met veel enthousiaste vrouwen. Ik heb er ontzettend veel zin in om met deze ploeg aan de slag te gaan."D66 heeft nu vier zetels in Provinciale Staten. Kleine Deters gaat minimaal voor behoud ervan.