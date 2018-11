Veel goals in Drentse bekeronderonsjes

VOETBAL - VKW en vv Emmen hebben zich net als SVBO vanavond geplaatst voor de tweede knockoutronde van de noordelijke districtsbeker. SVBO won op eigen veld met 3-1 van SVV'04, terwijl vv Emmen met 5-3 te sterk was voor GOMOS en VKW in en tegen Annen met 7-4 won.

VKW, Emmen en SVBO voegen zich bij de andere Drense clubs die zich eerder al verzekerden van de volgende ronde in het bekertoernooi: Alcides, HZVV en LTC.Zondageersteklasser VKW kende ondanks de spectaculaire uitslag geen problemen bij zondagderdeklasser Annen. Bij rust leidde de ploeg uit Westerbork al met 1-4. Anjo Willems was op schot voor de gasten. De spits maakte er vier. Voor Annen was Roald Lammerts twee keer trefzeker.GOMOS was twee weken geleden in competitieverband nog met 1-0 te sterk voor vv Emmen, maar vanavond op het veld van Achilles 1894 in Assen waren de rollen omgedraaid. Emmen domineerde en won uiteindelijk met 5-3. Bij rust stond het 1-2 voor de formatie van trainer Hendrik Oosting. Alex Blekkink zorgde voor de vroege 0-1. Uit een vrije bal zorgde Joris Adams voor de gelijkmaker. Vlak voor rust ging het helemaal mis voor de formatie uit Norg. Eerst zorgde Patrick Eberhard voor de 1-2, waarna Roy Slagter met rood moest vertrekken vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler.Met 11 tegen 10 beslisten Emmen het duel in de eerste 12 minuten na rust via Jan Jaap Wever en opnieuw Eberhard: 1-4. Toch werd het nog even spannend nadat Adams tien minuten voor tijd de 2-4 maakte en ook Emmen met tien man verder moest (vanwege een blessuregeval terwijl er al drie keer was gewisseld). Jordi van Esch scoorde een minuut na de 2-4 de 3-4. Sem Nijkamp besliste vijf minuten voor tijd het duel: 3-5.Overigens maakte GOMOS Onder 19-doelman Justin Oosterman zijn debuut in de hoofdmacht van GOMOS.