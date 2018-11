Raadsbrede motie in Assen: 'Snelle Randstadtrein moet hier stoppen!'

De raad van Assen wil dat de proef met een supersnelle trein tussen het Noorden en de Randstad ook in Assen stopt. Daarvoor is vanavond unaniem een motie aangenomen.

De PvdA vindt het van de gekke dat er een proef met een snelle spitstrein komt tussen Groningen en de Randstad, maar dat Assen als stop wordt overgeslagen. "Het Noorden is groter dan Groningen", zegt fractievoorzitter Cindy Vorselman.De wethouder moet alles in het werk stellen, vindt de gemeentraad, dat de snelle Randstadtrein ook Assen aandoet. "We hebben niet voor niets ons station aangepast. Hier stappen heel veel mensen in, richting de Randstad. Het is goed dat we als Assen het geluid laten horen dat het Noorden groter is dan alleen Groningen. Uw boodschap is duidelijk, en brede steun is een zeer welkom signaal", aldus wethouder Harmke Vlieg.Ze is boos dat burgemeester Peter den Oudsten van Groningen de proef met de snelle spitstrein, zonder stop in Assen, 'in het belang van het Noorden' noemt. "Ik heb ook gelezen dat hij dat vindt. Daar denken wij anders over. Wij trekken in het Noorden normaal gesproken gezamenlijk op."De PvdA noemt het voorbijrijden aan station Assen 'een miskenning van de positie van de provinciehoofdstad'. Vlieg is het daar roerend mee eens, en gaat in gesprek met de NS en ProRail over de omstreden proef. Assen trekt daarbij samen op met de provincie Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink gaf eerder deze week al aan het onacceptabel te vinden dat de NS de provincie Drenthe voorbij wil razen.