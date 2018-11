Deel dit artikel:













'Het boeit niet wie de rotzooi van Talen opruimt als het maar gebeurt' De metershoge afvalbergen van Talen op het terrein (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Luchtfoto van Talen afgelopen zomer (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

"Alle procedures om de bergen van afvalverwerker Talen op te ruimen lopen gewoon door. Of hij nou nog huurder van het terrein is of niet. Ook bekijken we of de vergunning moet worden aangepast zodat in de toekomst deze troep niet meer kan ontstaan."

Geschreven door Serge Vinkenvleugel





Hoe wil de gemeente Talen of de eigenaren tot opruimen dwingen?

"Door alle zaken die lopen tegen Talen gewoon door te laten lopen, ook als is hij geen huurder meer en heeft hij het bedrijf beëindigd. Zeer binnenkort loopt de termijn af waarbinnen alle afvalbergen vijf meter uit de erfgrens moeten liggen", zegt Korteland. "Daarvoor hebben we niet alleen Talen maar ook



Vergunning kleiner?

Grote vraag is: als de huidige bergen met afval zijn opgeruimd en een nieuwe afvalverwerker zou zich willen vestigen, hoe krijg je dan grip op de grootte van de afvalbergen? Volgens Korteland zijn ze op het gemeentehuis en bij de RUD nu aan het kijken of de vergunning aangepast kan worden.



De vraag of je op die plek



