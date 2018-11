Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeenteraad Midden-Drenthe maakt zich zorgen over hoog ziekteverzuim Het gemeentehuis van Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe)

Politiek Midden-Drenthe maakt zich zorgen over het hoge ziekteverzuim onder gemeentemedewerkers.

Geschreven door Josien Feitsma

De gemeente is bezig met een extern onderzoek, nadat ook medewerkers van de gemeente zelf hun zorgen uitten. "Op dit moment is er een enquête uitgegaan onder de werknemers om de interne organisatie te bekijken. Verder zijn er ook gesprekken gestart, zowel in teamverband als een-op-een", licht burgemeester Mieke Damsma toe.



Henk Heideveld van de ChristenUnie hoopt snel op duidelijkheid over de situatie. "Als een organisatie als de onze niet goed functioneert treft het ons allemaal als inwoners."



Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil graag meer transparantie zien in de manier waarop de problemen rond het ziekteverzuim worden aangepakt. Fractievoorzitter Charles de Haas: "Ik raad de gemeente aan om met open vizier de zaken aan te pakken. Het is heel erg tragisch en erg vervelend."



Naar verwachting is het onderzoek naar het ziekteverzuim volgend jaar klaar.