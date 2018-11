'Inwoners Beilen zijn overlast GGZ en Duurzaam Verblijf zat, en wij ook'

Midden-Drenthe moet geld vrijmaken om twee extra handhavers in te zetten in het winkelgebied van Beilen en in de Molenstraat.

Dat voorstel deed Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GSBW) gisteravond tijdens het bespreken van de gemeentelijke begroting. Het voorstel werd door alle andere partijen afgewezen.Volgens een enquête van Smilde-Beilen-Westerbork hebben bewoners en ondernemers al drie jaar enorme overlast door verwarde personen. "Mensen voelen zich lastiggevallen door GGZ en Duurzaam Verblijf. Zo hoorde ik het verhaal van iemand die na een klacht eerst GGZ belde. Daar werd gezegd dat ze onderbezet waren en ze verwezen naar de politie. Vervolgens zegt de politie dat dezelfde man vorige week ook al was opgepakt. Er is gewoon geen communicatie tussen GGZ, politie en bewoners en dat speelt eigenlijk al te lang", zei Niels Maagd van de partij.Ook kreeg Maagd signalen binnen dat sommige inwoners er inmiddels bewust voor kiezen buiten de gemeente boodschappen te doen. "Met name vanwege het geschreeuw. Als je in die straat met kleine kinderen loopt, dan schrikken ze gewoon. Wat krijg je dan? Dat straks naast de bewoners ook toeristen wegblijven."Het college ontraadde de motie van de partij. "Er zijn afspraken met de politie over toezicht om de overlast in kaart te brengen en te bestrijden, samen met GGZ. De suggestie dat met alleen extra handhaving de overlast minder zou worden, is te complex voor dit vraagstuk", zei burgemeester Mieke Damsma.Joop Kramer van de PvdA sloot zich bij de burgemeester aan. "De problemen worden veroorzaakt door GGZ en u kiest er met de motie voor de oplossing bij de politie te zoeken. De verantwoordelijkheid ligt bij de GGZ en niet bij de gemeente."Damsma zei druk in gesprek te zijn met politie en GGZ over de situatie. Ook wil ze contact zoeken met bewoners. Charles de Haas van GSBW reageerde fel. "Al meer dan drie jaar ervaren die mensen overlast. Niemand heeft belang bij veel meer plannen. We hebben nu behoefte aan adequaat optreden. De motie die hier ligt, biedt soelaas."Na een paar uur debatteren werd de motie afgewezen tot teleurstelling van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork. "De mensen daar in de Molenstraat zijn er zat van en wij ook. Ik wil u er nog eens op wijzen dat hier een gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan en u loopt er zo overheen."