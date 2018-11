Deel dit artikel:













Raad Borger-Odoorn hoort ‘toevallig’ over problemen ambtelijk apparaat De gemeenteraad van Borger-Odoorn (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Bij de behandeling van de begroting van Borger-Odoorn ging het donderdagavond vooral over problemen bij het ambtelijk apparaat. Raadsleden hoorden min of meer toevallig van die problemen toen ze een avond met medewerkers van de gemeente om tafel zaten.

Geschreven door Steven Stegen

Tijdens die zogeheten speeddate kregen raadsleden van ambtenaren te horen dat er snel extra geld moet komen om te voorkomen dat de bedrijfsvoering verder in de knel komt. Het steekt de partijen dat de informatie niet van het collega kwam. De afgelopen jaren werd al vaker duidelijk dat het piept en kraakt binnen het ambtelijk apparaat van Borger-Odoorn, waarop de laatste jaren flink is bezuinigd.



Nu blijkt er eenmalig 600.000 euro nodig om de meest acute nood te ledigen. Daar komt dan structureel jaarlijks nog 700.000 bovenop, zo kregen raadsleden te horen. “De haren gingen mij recht overeind staan”, zei Erik Braam van de ChristenUnie. Martin Hoogerkamp van D66: “We hebben het college gevraagd waar dat geld dan voor nodig is. Want met de huidige formatie zouden de taken uitgevoerd moeten worden.”



Burgemeester Jan Seton bestrijdt dat. “We hebben er als gemeente taken bij gekregen die we niet altijd zagen aankomen. Bovendien vragen we als college en raad veel van de organisatie, omdat we ambities hebben. Daardoor is er sprake van een capaciteitsprobleem."



‘Gewoon slecht’

PvdA-fractievoorzitter Henk Zwiep haalde flink uit naar het college van Gemeentebelangen, VVD en D66. “Dit college schuift dingen alleen maar voor zich uit, komt niet met concrete voorstellen. Het is gewoon slecht! Het kan best zijn dat er extra geld voor ambtenaren nodig is, maar kom dan met een fatsoenlijk voorstel. En binnen de raad luisteren we ook niet naar elkaar. Ook de verbinding met de inwoners in de dorpen raken we kwijt. Kijk maar wat er in 2e Exloërmond en Klijndijk speelt.”



Ook Pieter de Groot van GroenLinks maakte zich boos. “Grote bedragen die spelen rond de bedrijfsvoering komen toevallig op zo’n avond ter sprake. Het college had ons moeten informeren.”



Boetekleed

Na de kritische woorden vanuit de raad volgde een schorsing, waarna burgemeester Jan Seton het boetekleed aantrok. “We willen het vervelende gevoel dat bij de raad leeft graag wegnemen. We balen er van dat de raad aangeeft dat niet tijdig en voldoende duidelijk de juiste informatie is gegeven. We gaan als college kijken hoe we het anders gaan doen.”



Op 22 november krijgt de gemeenteraad meer uitleg over de bedrijfsvoering van de gemeente Borger-Odoorn.



PvdA, CDA, ChristenUnie en Leefbaar Borger-Odoorn deden bij de behandeling van de begroting een vergeefse poging om een bedrag van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor 2e Exloërmond. Het dorp kampt met de nodige problemen op het sociale vlak. Maar het voorstel kreeg geen meerderheid. De gemeente besloot eerder al om een opbouwwerker aan te stellen voor het dorp en noodvoorzieningen te treffen voor voetbalclub De Treffer 16.