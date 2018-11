AD: Drentse streekziekenhuizen de slechtste van Nederland

Emmen heeft het slechtste streekziekenhuis van Nederland, volgens het Algemeen Dagblad. Dat blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuis top-100 van de krant.

Ook de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal bungelen onderaan de lijst van streekziekenhuizen, net als het Diaconessenhuis in Meppel. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen doet het een stuk beter en staat op de achttiende plaats.Het Algemeen Dagblad beoordeelt de ziekenhuizen aan de hand van 36 criteria in zeven hoofdonderwerpen. Zo wordt onder meer gekeken naar de verpleging, omgang met medicatie van patiënten en oncologie.