'Drentse ziekenhuizen Isala en Treant slechtste van Nederland'

Emmen heeft het slechtste streekziekenhuis van Nederland, volgens het Algemeen Dagblad.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuis top-100 van de krant. Ook de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal bungelen onderaan de lijst van streekziekenhuizen.Bestuurslid David Post van Treant benadrukt dat het om cijfers van 2017 gaat en dat er inmiddels al veel is verbeterd."Het komt niet als een verrassing, want het zijn natuurlijk cijfers die we zelf hebben aangeleverd. Deze cijfers gaan over het vorige jaar. In 2018 hebben we veel verbetermaatregelen in gang gezet, zoals het digitaal voorschrijven van medicijnen en het clusteren van complexere ingrepen. Ook hebben we maatregelen genomen om de medicatie bij ouderen te monitoren."Een van de redenen dat Treant slecht scoort is volgens Post ook het tekort aan personeel."De zorg voor de patiënt - de handen aan het bed - heeft voorrang gekregen boven het harmoniseren van protocollen en dat zie je terug in de cijfers. Niet voor niets hebben we hier in het noorden een samenwerkingsverband tussen de verschillende ziekenhuizen en ambulancediensten opgezet om de vele vacatures in te vullen", aldus Post.Ook het Diaconessenhuis in Meppel komt er in de toplijst van het AD slecht vanaf. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen doet het een stuk beter en staat op de achttiende plaats.Het Algemeen Dagblad beoordeelt de ziekenhuizen aan de hand van 36 criteria in zeven hoofdonderwerpen. Zo wordt onder meer gekeken naar de verpleging, omgang met medicatie van patiënten en oncologie.