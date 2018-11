Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand in Nieuw-Buinen opnieuw opgelaaid [update] De brandweer is opnieuw uitgerukt (foto: Van Oost Media) Bij de brand kwam veel rook vrij (foto: Persbureau Meter)

Voor de tweede keer in een paar uur tijd is brand uitgebroken in multifunctioneel centrum 't Aailand in Nieuw-Buinen.

Vannacht om half één brak voor het eerst brand uit. Omwonenden moesten toen hun huizen uit vanwege de rookontwikkeling.



Vanochtend rond 6.15 uur ging de brandweer opnieuw naar Nieuw-Buinen. De posten van Borger, 2e Exloërmond, Gieten en Gasselternijveen rukten uit.



Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.