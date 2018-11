Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Omstreden springkussens worden toch teruggeroepen' Een kind op een springkussen, niet het teruggeroepen luchtkussen (foto: ANP / Robin Utrecht)

JB-Inflatables uit Meppel roept toch omstreden springkussens terug. Dat staat in een brief die RTL Nieuws in handen heeft.





Lees ook: Spelotheek Beilen haalt 'gevaarlijk' springkussen per direct uit de verhuur



Volgens de fabrikant werken die matten in de praktijk niet goed, daarom worden de springkussens aangepast. "Wij gaan voor een structurele aanpassing, waardoor de valmat niet meer gebruikt hoeft te worden", zegt technisch directeur Mike Bosscher van JB-Inflatables tegen Afgelopen zomer liepen twee kinderen een schedelbasisfractuur op toen ze van een zogenoemd Multiplay-springkussen vielen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verbood de kussens niet, maar stelde een specifiek type wel buiten gebruik. Ook moesten speciale dempende matten naast de springkussens gelegd worden.Volgens de fabrikant werken die matten in de praktijk niet goed, daarom worden de springkussens aangepast. "Wij gaan voor een structurele aanpassing, waardoor de valmat niet meer gebruikt hoeft te worden", zegt technisch directeur Mike Bosscher van JB-Inflatables tegen RTL . Hoeveel kussens inmiddels zijn aangepast, wil hij niet zeggen.