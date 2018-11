Emmen en Assen bouwen veel panden om tot woonhuizen

In dit voormalige kantoorpand in Assen worden ook woningen gemaakt (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

De gemeente Emmen kreeg er afgelopen jaar heel wat woningen bij, door het ombouwen van kantoren, fabriekspanden, scholen en andere bestaande gebouwen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de gemeente er op die manier 65 woningen bij kreeg. Daarmee loopt Emmen voorop in Drenthe. Assen volgt op de voet met 60 huizen. Op plek drie staat Hoogeveen met 25 woningen.In veel gevallen worden de panden omgebouwd tot kleine huurwoningen, met een lage WOZ-waarde. Voor zover bekend zijn in De Wolden, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Tynaarlo en Westerveld geen panden omgebouwd tot woningen.In totaal kreeg ons land er vorig jaar bijna 7.600 woningen bij door het ombouwen van bestaande panden. Dat is zo'n acht procent van alle in 2017 opgeleverde woningen. Bijna twee op de tien omgebouwde panden hadden eerst een maatschappelijke functie, denk daarbij bijvoorbeeld aan kerken, verpleeghuizen en scholen.