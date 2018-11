'Neem slechte score ziekenhuislijst vooral met een korrel zout'

Professionals uit de zorg herkennen het beeld niet dat Drenthe slechte ziekenhuizen zou hebben. Ze stellen vraagtekens bij de ranglijst die het AD vanmorgen publiceerde.

Wij horen met regelmaat reacties van patiënten die zeer tevreden zijn over de zorg. Jan van Loenen, directeur Zorgbelang Drenthe

Volgens die lijst heeft Emmen het slechtste streekziekenhuis van het hele land en ook die in Hoogeveen en Meppel scoren niet erg goed. Alleen het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen komt in de hogere regionen terecht."Dat het WZA het goed doet, dat klopt", zegt Lamiek Westerhof, vice-voorzitter van de Drentse huisartsenkring. "Ik ben zelf huisarts in Assen en ik verwijs patiënten eigenlijk alleen naar dit ziekenhuis door. Maar ik herken niet dat de kwaliteit van zorg in andere ziekenhuizen minder zou zijn."Westerhof zegt dat ze van de collega-huisartsen geen signalen krijgt dat de zorg in Hoogeveen, Emmen of Meppel niet deugt. "Het is echt heel lastig om van dit soort lijstjes iets te zeggen. Binnen de Drentse ziekenhuizen zijn ook samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld van urologen. Op die manier komen mijn patiënten ook wel eens in Emmen terecht. Daar hoor ik nooit negatieve berichten over."Ook directeur Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe heeft zijn twijfels bij de lijst met ziekenhuisscores. Zorgbelang Drenthe is een onafhankelijk kenniscentrum, dat de positie van de patiënt wil versterken."Ik neem dit soort rankings maar ten dele serieus. De criteria de ze gebruiken zijn erg ondoorzichtig. Zo stellen ze bijvoorbeeld dat ze ook vragen naar hoe patiënten de zorg ervaren. Maar hoe ze dat doen is mij onduidelijk.""Dat met name Treant niet de beste ziekenhuizen heeft, is niets nieuws. Er zijn zorgen over hoe het in de toekomst verder moet en dat volgen wij als Zorgbelang Drenthe natuurlijk op de voet. Maar op jaarbasis zie je dat uitslagen als deze vaak in zo'n lijst ook erg verschillen. Wat je daar dan mee moet?"Van Loenen denkt dat Treant en Isala ook best hoger hadden kunnen eindigen in deze lijst. "We horen met regelmaat reacties van patiënten die zeer tevreden zijn over de zorg.""Deze lijst zal zeker niet helemaal onzin zijn en er zit ook vast gedegen journalistiek werk achter. Maar ik zou dit als nieuws toch met een korrel zout nemen."