Zoektocht naar lichaam Willeke Dost begint maandagochtend

De politie gaat maandagochtend beginnen met zoeken naar het lichaam van Willeke Dost in een weiland bij Koekange.

Politie bewaakt weiland waar Willeke Dost mogelijk ligt

Justitie gaat toch graven op verdachte locatie in Koekange​

Politie wil gesprek met tipgevers zaak Willeke Dost

Oud-rechercheur vindt graven naar Willeke Dost door burgers 'niet verstandig'

'Als de politie niet graaft naar Willeke Dost, doen we het zelf'

"Het stuk grond waar de politie zich op richt mag per direct niet meer worden betreden. Er is cameratoezicht gerealiseerd om zicht te houden op het terrein", meldt de politie. Om 9.00 uur begint de politie maandag met graven.De zoekplek kwam aan het licht doordat Ab Bruintjes en Jan Huzen de politie wezen op een zeer verdachte locatie, waar mogelijk het lichaam ligt van de sinds 1992 vermiste tiener uit Koekange. Het tweetal kwam onder meer tot die conclusie door radarbeelden en een getuigenverklaring.De politie was in eerste instantie niet van plan op korte termijn een zoektocht te beginnen in het weiland. Bruintjes en Huzen gaven daarom aan desnoods zelf te gaan graven. Nu is toch anders besloten."Als gevolg van deze aandacht heeft het coldcaseteam alle beschikbare informatie opnieuw tegen het licht gehouden. Ook is er opnieuw gesproken met een aantal getuigen. Deze herbeoordeling én de verwachtingen van de buitenwereld, hebben na overleg tussen Openbaar Ministerie en politie ertoe geleid dat de politie gaat graven."In het verleden zijn al vaker zoek- en graafacties gehouden. Maar dat leverde telkens niets op. De grond waar nu gegraven wordt, ligt in de buurt van een stuk grond waar in 2010 ook nog is gezocht. Het perceel ligt aan de Koekanger Dwarsdijk, achter de boerderij waar Willeke destijds in een pleeggezin woonde. Het meisje verdween 26 jaar geleden, ze was toen 15 jaar.