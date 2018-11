RTV Meppel in zwaar weer: 'We redden het zo niet meer'

RTV Meppel luidt de noodklok. De Meppeler stadsomroep kreeg er steeds meer taken bij terwijl het budget hetzelfde bleef. En dat budget is ook nog eens bijzonder laag.

Dat zei voorzitter Hans Wolff tegen de gemeenteraad van Meppel tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Meppel voor 2019.Wolff waarschuwde voor het verdwijnen van lokale journalistiek. Ook bij RTV Meppel waar 120 vrijwilligers actief zijn. Tien mensen houden zich bezig met online binnen de omroep. "Dat gaat goed, maar als we dit goed willen doen, moet u gaan nadenken over een andere financiering van de lokale omroep", hield de RTV-voorzitter de raad voor."We krijgen nog geen euro per inwoner. Dat bedrag is 21.000 per jaar en dat is laag. Dat geld is ooit alleen bedoeld voor radio. Inmiddels maken we tv en zijn we online erg actief. Dat wordt ook van ons verwacht. Maar dat kan niet voor dat bedrag." RTV Meppel vraagt voor 2019 36.000 euro van de gemeente.Wolff hekelde de financiering van de publieke omroep in ons land. "Hilversum krijgt honderden miljoenen, RTV Drenthe 8 miljoen en wij iets meer dan twintig duizend euro."Volgens Wolff is de lokale omroep ook nog eens extra geraakt in de inkomsten toen de Meppeler Courant van Boom pers verkocht werd aan NDC/Dagblad van het Noorden. "Boom steunde ons, maar dat verviel toen NDC de eigenaar werd."De landelijke trend is dat lokale omroepen samen gaan in grotere streekomroepen om zo meer levensvatbaar te worden. Dan worden ze door meerdere gemeenten gefinancierd en kunnen ze mogelijk ook beter de advertentiemarkt bewerken en daar geld uit halen.Wolff noemt voorbeelden uit het Westen. "In Drenthe is daar niet voor gekozen vanwege de schaalgrootte die de omroepen dan krijgen. Daar sluiten wij ons bij aan." Wolff doelt er op dat Drenthe te klein is voor een aantal streekomroepen. "Wij zijn de stadsomroep voor Meppel, dat doen we goed."VVD en SterkMeppel dienen een motie in om in gesprek te gaan over een betere fianciering van RTV Meppel. Wethouder Henk ten Hulscher vind de motie sympathiek maar zegt geen extra geld voor de stadsomroep te hebben. Hij gaat wel met de stadsomroep in gesprek om andere mogelijkheden te bekijken.