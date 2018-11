Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'We willen met DOS'46 de top vijf uitdagen' 'We willen met DOS'46 de top vijf uitdagen' (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor DOS'46. Dit weekend gaat de Korfballeague van start. De Nijeveners eindigde vorig zaalseizoen, onder leiding van Gerald Aukes, op de teleurstellende zevende plaats. Dit jaar moet het beter. Een schone taak voor de nieuwe trainer Pascal Zegwaard.

Geschreven door Karin Mulder

"Wij willen voor de top vijf gaan. We willen onder alle omstandigheden het beste team blijven. En dat moeten we vooral hier in De Eendracht tonen, zodat we het publiek erachter krijgen. Als wij de top vijf kunnen uitdagen, dan maken we weer een ontzettende stap ", aldus Zegwaard.



De nieuwe trainer is 41 jaar en coachte de afgelopen vier jaar AVO uit Assen dat in de overgangsklasse uitkomt. Twee niveau's lager dan de Korballeague. En dus is het best verrassend dat DOS'46 bij hem uitkwam.



"Ik ben ook wel realistisch. Ze waren laat in het seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, omdat ze afscheid hadden genomen van mijn voorganger Gerald Aukes. Misschien was het in een andere situatie anders afgelopen. Maar ik ben er blij mee en ik ga er volle bak voor".



'humor, slim en energiek'

Spelers Jelmer Jonker en Geertje Hoekstra roemen allebei de humor van de nieuwe trainer. Daarnaast vinden ze hem energiek en een slimme trainer die z'n zaken goed voorbereidt. "We hebben allemaal wat te bewijzen aan de buitenwacht. Dat schept een band. Zegwaard moet laten zien dat hij het niveau aan kan en wij moeten laten zien dat we beter zijn dan vorig jaar", zegt Hoekstra.



De Nijeveners krijgen een pittige competitiestart. Ze staan meteen tegenover de top vijf van vorig seizoen. Morgenavond is LDODK in Gorredijk de eerste tegenstander.