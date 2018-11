Deel dit artikel:













Fiege gelukkig in 'enorm sterke' BENE-League Joop Fiege (rechts) en collega Martin Vlijm delen een omeletje (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Joop Fiege tekende deze zomer een contract bij het Belgische Initia Hasselt. De oefenmeester uit Emmen heeft het naar zijn zin in België. Bij de club uit de BENE-League krijgt hij de schone taak terug naar de top te keren.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In de lente maakten E&O en Joop Fiege bekend vroegtijdig uit elkaar te gaan. Door een verschil in ambities ging de oud-bondscoach op zoek naar een nieuwe uitdaging. "Dat blijft lastig. Het is natuurlijk je eigen club. Het is een lastig gevoel. Je neemt weer afscheid en je gaat een andere weg in. Het heeft ook positieve punten. Ik ben hier heel content", opent Fiege het gesprek.



Vallen en opstaan

Initia Hasselt werd dertien keer kampioen van België. Dat deed de club voor het laatst in 2014. Fiege krijgt de schone taak, na het vertrek van veel basiskrachten, de ploeg uit de BENE-League weer naar de top te loodsen. "Deze club heeft meer mogelijkheden. Hebben ook centjes. Zo plat is het gewoon", vertelt hij.



"Het teamgevoel en de communicatie zijn hier uitdagingen op zich", gaat Fiege verder. Veel nieuwelingen uit binnen- en buitenland sloten aan bij Initia Hasselt. "We hebben een Roemeen en die spreekt drie woorden Engels. Het is lastig een een-tweetje met hem te maken. Dat zijn dingen die veel tijd en energie kosten. Je krijgt het met vallen en opstaan voor elkaar."



Martin Vlijm

Iedere week deelt Fiege een omeletje met een bekende: Martin Vlijm. De oud-trainer van Hurry-Up staat onder contract bij competitiegenoot Sporting Nelo uit Neerpelt. "Een keer in de week is het wel heel plezierig om een landgenoot, maar vooral ook Amsterdammer, tegen te komen. Je zit toch allebei in een ander land", zegt Vlijm. "Het is prettig om alles van het weekend te overleggen met elkaar. Hoe het gegaan is en hoe het komend weekend eruit gaat zien."



Initia Hasselt staat negende in de grensoverschrijdende competitie. Een plaats bij de eerste vier clubs van België is het doel van de formatie van Fiege. Daarmee plaatst Initia Hasselt zich voor de titelstrijd. "Je wilt op zo'n hoog mogelijk niveau training geven. De BENE-League is enorm sterk", is Fiege tevreden over zijn avontuur over de grens. "Je moet iedere week aan de bak, anders zak je meteen vijf plaatsen."