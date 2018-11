Glasmuseum vreest voor collectie na brand in Nieuw-Buinen

De historische vereniging in Nieuw-Buinen is opgeschrikt door een brand, die afgelopen nacht woedde in hun gebouw. In dat pand zit ook het glasmuseum.

"We kunnen nog niet in het gebouw. Het vuur is inmiddels wel geblust. In de loop van de middag kunnen we samen met de brandweer gaan kijken of het toegankelijk is", vertelt secretaris Jacco Pranger van de historische vereniging.Ondertussen is het afwachten wat de schade is. "Enkele jaren geleden hebben we het archief overgenomen van Kees van Olst van het glasmuseum in Veenhuizen. Het gaat om machines, glasvoorwerpen en bouwtekeningen. De glasvoorwerpen zijn vroeger gemaakt in Nieuw-Buinen, hier waren twee glasfabrieken. In de loop der jaren hebben we ruim vijftig vitrinekasten gevuld met allemaal glasvoorwerpen en met maquettes van de glasfabrieken die er stonden", vertelt Pranger.Ook heeft de club een boekenarchief, met boeken over Drenthe en Groningen.Pranger werd midden in de nacht gewaarschuwd. "Ik werd om één uur uit bed gebeld. Toen ben ik meteen die kant opgegaan met de sleutels. Ze wilden naar binnen toe, om daar te kunnen blussen. Toen ik aankwam, zag ik al meteen dat het mis was."De oorzaak van de brand moet nog worden onderzocht. Pranger merkt wel op dat er in het verleden meerdere keren brandjes zijn gesticht bij het gebouw."We weten wel dat in een paar maand tijd bijna vier keer brand is gesticht. We hopen niet dat dit nu weer is gebeurd. De brand kan ook door een technische oorzaak zijn ontstaan", aldus Pranger. "We waren zelfs al met voorbereidingen bezig om alles veiliger te maken."