Creatieve bui stratenleggers: weg rondom lantaarn In de Asser wijk Kloosterveen hebben stratenmakers een weg rondom een lantaarnpaal gelegd (foto: Persbureau Meter) Een bijzonder gezicht (foto: Persbureau Meter) In het kader van: je had maar een taak (foto: Persbureau Meter)

Bewoners van de woonwijk in Kloosterveen in Assen keken wel heel vreemd op toen ze het resultaat van ijverige stratenleggers en elektriciens hadden ontdekt.

Midden op het kruispunt van de Leergang met het Noorderplantsoen staat een lantaarn. Een gevaarlijke situatie als je even niet oplet.



Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Er was niemand op het gemeentehuis van Assen aanwezig om een antwoord te geven op die vraag.