MKB-Retail Assen: Gratis avond- en zondagparkeren helpt winkels niet

MKB-Retail Assen is helemaal niet blij met de terugkeer van gratis parkeren in de avonduren en op zondag in de binnenstad. "Dit helpt de klant en de winkeliers niet", stelt voorzitter Herre van Goor in een verklaring.

Korter parkeren moet goedkoper, dat brengt meer gasten in onze stad. Herre van Goor, voorzitter MKB-Retail Assen