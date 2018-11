This is Drenthe calling! Formule 1 leeft enorm in Nederland... en daarbuiten

Deze week publiceerden we een reportage waarin we de voordelen van het TT Circuit in Assen op een rijtje zetten tegenover de nadelen van het 'oude' autocircuit van Zandvoort. Dit vanwege de mogelijke komst van de Formule 1 naar Nederland.

Deze reportage heeft nogal wat los gemaakt. Wij Noorderlingen zijn nuchter en willen ons niet te veel op de borst kloppen. We zijn soms wat te behoudend. We mogen best wat trotser zijn op wat we hebben. In de reacties kwam die trots duidelijk naar voren.Zie hieronder het filmpje en de reacties op onze Facebookpagina.Trots op de provincie Drenthe, trots op wat we allemaal hebben. Onder andere een prachtig circuit waar, in ieder geval in Nederland, geen enkel circuit tegenop kan.We zijn hier gewend om grote evenementen te organiseren. Daarom is het ook zo goed dat het bestuur van het TT Circuit de nek uitsteekt en hengelt naar de Formule 1. Verbreding van het gebruik van het circuit kan geen kwaad.Natuurlijk weten we in Drenthe best dat Zandvoort historie heeft als het gaat om het organiseren van de Formule 1. Die historie en de mooie plaatjes van de kust en de duinen bij Zandvoort worden gebruikt door organisator Formula One Management (FOM). Daar kunnen we niet tegenop.Ook al zou de Formule 1 niet naar Drenthe komen, dan nog hebben Assen en de provincie Drenthe veel aandacht gekregen. Wij weten wel waar we goed in zijn. En dat laten we zien.Maar of ze in Londen wat mee krijgen van wat er in Drenthe gebeurt? We hebben daarom ook een Engelse versie van de reportage. Gewoon om te laten zien wat we kunnen.Drenthe? Dat ligt in het Noorden van Nederland. Daar waar rust, ruimte en ontspanning hand in hand gaan. Daar waar we goed bereikbaar zijn. Over land, water, rails en de lucht. Drenthe is great! En dat laten we met de nodige zelfspot zien. Zo zijn we dan ook wel weer. We overdrijven niet.