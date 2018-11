Deel dit artikel:













Lintje voor dirigent Roelof Bosma uit Hoogeveen Een lintje voor dirigent Roelof Bosma (foto: Marcel Antonisse/ANP)

Roelof Bosma uit Hoogeveen is gisteravond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bosma kreeg de onderscheiding omdat hij meer dan 40 jaar koordirigent is en veel betekent in het bedenken van vernieuwende projecten op het gebied van cultuur en koormuziek.



Bosma is onder meer dirigent van Collegium Vocale Drenthe, Stichting Vocalum Drenthe, het Meppeler Mannenkoor en het Drents Opus Koor.



Burgemeester Karel Loohuis reikte de onderscheiding uit.