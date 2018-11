Zondag is het mooi weer voor Sint Maarten

Kinderen die dit weekend Sint Maarten gaan lopen, kunnen dat het beste op zondag doen. Tenminste: als ze er een beetje goed weer bij willen hebben.

"Op 11 november valt het wel mee met de regen. Er is wel vrij veel bewolking. Maar de temperatuur is in elk geval goed. Soms piept de zon er even tussen door. Maar een dikke winterjas hebben de kinderen niet nodig. Het is een graad of 13 à 14 overdag en 's avonds is het zo'n 11 à 12 graden", vertelt weerman Roland van der Zwaag.Kinderen die morgen al lopen, komen er ook best goed vanaf. Er staat wel flink wat wind en af en toe is er wat motregen. Met 13 graden is het morgen ook niet koud.Maandag lopen is niet echt aan te raden. Dan kan het flink plenzen. Conclusie: "Ik zou het maandag niet gaan doen, maar vooral op zondag lopen", aldus Van der Zwaag.Dit jaar is er wat onduidelijkheid over Sint Maarten. Omdat 11 november op een zondag valt, speelt de vraag of het kinderfeest niet moet worden verplaatst.Uit een enquête van RTV Drenthe blijkt dat de meerderheid van de kinderen gewoon op zondag de deuren bij langs gaat. Alleen in Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn gaan de meeste kinderen morgen al op pad.